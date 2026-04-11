大分県中津市の青の洞門の近くではネモフィラが見ごろを迎えています。 青く可憐に咲くネモフィラ。一面に広がっているのは中津市本耶馬溪町です。 中津市本耶馬溪町 青の洞門の対岸では毎年、地元の人たちなどがネモフィラの種をまいていていま、およそ80万本が見ごろを迎えています。 この日も家族連れなどが訪れ、春の美しい風景を楽しんでいました。 中津市本耶馬溪町 ◆訪れた人は