3月15日にJR東日本が約40年ぶりに運賃改定。平均で7.1％もアップし、利用者から悲鳴が上がっている。航空燃料の価格高騰により、スカイマークは国内線で燃油サーチャージの導入を検討していると明らかにするなど、物価高が止まらない。【写真】「安く取れて神」価格破壊と話題の高速バスの東京ー大阪便「いままででいちばん安く取れて神」の声もそんな中、時代と逆行しているかのような高速バスの値段が話題を集めている。《今