元テレビ朝日アナウンサーで、現在はトヨタ自動車所属のジャーナリストとして活動する富川悠太（49）の長男・富川立夢（18）が4月8日にInstagramを更新した。立夢は《大学入学しましたー！風強すぎて髪崩れてます》とのコメントとともに、日本武道館で撮影した入学式の写真を公開。黒のスーツにグレーのネクタイ姿で、強風に前髪をなびかせた一枚となっている。2023年の「第36回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で、応募総