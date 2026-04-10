ホワイトソックスの村上宗隆内野手は9日（日本時間10日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番一塁」で先発出場。2打数無安打2四球だった。試合はホワイトソックスが2－0で勝利している。村上は初回の守備で平凡な一飛を落球。一塁走者がいたため二塁へ送球し事なきを得たが、打撃も振るわなかった。一方で、味方打線の安打で全力疾走を見せるなど、積極的な走塁が評価されている。 ■打撃では無安打ながら2四球 この試合「2番