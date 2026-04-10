4月6日から7日まで1泊2日で福島県を訪問された天皇ご一家。「福島駅、双葉町の『東日本大震災・原子力災害伝承館』、大熊町の『学び舎ゆめの森』など、行幸啓先には多くの地元の人々が、ご一家をひと目見たいと集まっていました。愛子さまへの歓声も多く、『愛子さまにお会いできた良かった』と喜んでいる地元の高齢者も目立ちました」（皇室担当記者）東日本大震災の被災地ご訪問は初めてながら、老若男女と交流され、存在感を示