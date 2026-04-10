中部メイカン（岐阜市、小寺仁康社長）は3月18日、名古屋市中小企業振興会館で「2026年春季展示会」を開催した。当日は、取引先関係者約350人を招待。新規24社を含むメーカー178社（ドライ125、チルド37、酒類14、その他2）が出展し、今春夏の新商品やイチ押しをPR。試食は105ブースで提供され、人気の屋台コーナーには12社が暖簾を並べた。中部メイカンオリジナル企画「メイカンセレクション」では、ドライカテゴリーは「愛知