とちぎテレビ 栃木県内で４月５日までの１週間に報告された感染症の状況が発表されました。 警報や注意報レベルとなっている感染症はありません。 県内の定点医療機関で３月３０日から４月５日までの間に報告されたインフルエンザの感染者数は１２５人で、前の週から１５３人減りました。 ひとつの医療機関あたりでは２・６６人です。 ３週前までは、県全体で警報レベルが続いてましたが、２週前から終息の基準