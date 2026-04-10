4月26日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるクイーンエリザベス2世カップ（G1）、チャンピオンズマイル（G1）およびチェアマンズスプリントプライズ（G1）の選出馬が発表された。【天皇賞・秋】神の手ルメール！マスカレードボールVに導き、自身は3週連続G1制覇日本の有力馬がエントリー●クイーンエリザベス2世カップ（G1）3歳以上2000メートル芝・右・出走予定JRA所属馬マスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）ミ