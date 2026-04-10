◇パ・リーグオリックス2―1ロッテ（2026年4月9日京セラD）オリックスがアクシデントを乗り越え、今季初のサヨナラ勝利を飾った。京セラドームを歓喜の渦に巻き込んだのは、西川の一打だった。延長10回1死三塁で、高野脩の直球を中前へ。移籍後3年目で初のサヨナラ打を放ったクールな兄貴分は、ウオーターシャワーでずぶぬれだ。「本当は（4月9日が誕生日の広岡）大志に決めてほしかったですけど、もう（自分が）決めよ