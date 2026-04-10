◇パ・リーグ オリックス2―1ロッテ（2026年4月9日 京セラD）

オリックスがアクシデントを乗り越え、今季初のサヨナラ勝利を飾った。京セラドームを歓喜の渦に巻き込んだのは、西川の一打だった。延長10回1死三塁で、高野脩の直球を中前へ。移籍後3年目で初のサヨナラ打を放ったクールな兄貴分は、ウオーターシャワーでずぶぬれだ。

「本当は（4月9日が誕生日の広岡）大志に決めてほしかったですけど、もう（自分が）決めようと」

先頭・宗の二塁打と広岡の二ゴロで1死三塁。四球が考えられる状況でも、「何とか、事を起こそう」と覚悟を決めた。フルカウントからの7球目はワンバウンドのフォークをファウルに。最後もボール球の直球を捉えた、天才の技術が詰まった一打だった。

「何とか（バットに）届く範囲は、しぶとく当てようと。四球でもいいなと思いましたけど、見逃し三振が怖かったんで」

オフの日も食事に連れて行くなど、1年目からかわいがってきた弟分・麦谷に水をかけられ続けた背番号7は、「アイツ…あとで締めときます！」とニヤリ。エース・宮城が左腕の違和感で降板する緊急事態をチーム一丸で乗り越え、今季初の同一カード3連勝だ。京セラドームでは5連勝で貯金2。「きょう勝ち切れたのは、本当に大きい」。波に乗る西川が、3試合連続2桁安打の猛牛打線をけん引する。 （阪井 日向）