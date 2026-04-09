【その他の画像・動画等を元記事で観る】YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第654回公開の詳細が発表となった。第654回は、”ライブバンド”として国内外問わず精力的にライブ活動に取り組む5人組ロックバンド FLOWが再登場。数多くのアニメソングを手がける彼らが今回披露するのは、劇場版『ドラゴンボールZ 神と神』の挿入歌「HERO 〜希望の歌〜」。国内外のアニメファンから人気を博す本楽曲をライブの熱量そのままに一発撮