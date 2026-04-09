ドジャースのカイル・タッカー外野手は8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「2番右翼」で先発出場。3打数1安打2四球で、打率を.273とした。この試合に先立ち、米スポーツメディア『The Athletic』はタッカーの特集記事を公開。複数球団による争奪戦が展開された今オフ、最終的にドジャースを選んだ理由などを掲載した。 ■「ブルージェイズは最後まで候補から外さなかっ