◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝４月９日、美浦トレセン前走のアネモネＳを快勝したディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は２枠３番に入った。２３年のリバティアイランドなど過去４勝を挙げる好枠。アネモネＳも同じ黒帽（２枠４番）から勝っているので、味方となりそうだ。平塚助手は「立ち回り、スタートがうまいので枠はあまり気にし