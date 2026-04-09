味の素社は、「だし」の可能性を広げたいという想いから、2024年11⽉より、かつお節の製法や燻し⽅の違いにより異なるだしの味わいが楽しめるブランド「SIIDA」（だしの二文字を逆さにした造語）を展開し、だしパック「焚（HUN）」「燻（KUN）」「酵（KOU）」の3種類を発売している。そうした中、4⽉21 ⽇から25 ⽇までの5日間、東京・六本木ヒルズアリーナで開催される⽇本⾷x