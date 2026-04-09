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【＜KOKUYO WP＞Limited Color 2026】 メーカー希望小売価格：7,000円 【＜KOKUYO WP＞Store Exclusive】 メーカー希望小売価格：9,000円 4月17日 発売 【拡大画像へ】 コクヨは、筆記具ブランド＜KOKUYO WP＞（コクヨダブルピー）より、2026年の限定色「＜KOKUYO WP＞Limited Color 2026」と一部店舗限定色「＜KOKUY