ドジャースの大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。第1打席で四球を選び、これで43試合連続出塁を達成。2009年にイチロー（マリナーズ）が樹立した日本選手の最長記録に並んだ。投げても6回4安打1失点（自責0）の好投。開幕から2試合連続で6イニング以上投げ、かつ自責点0というのもドジャースでは16年の前田健太投手以来となった。 ■ストラ