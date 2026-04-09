とんかつ専門店「松のや」は、2026年4月8日15時から使える最大240円引きクーポンを、公式Xで公開しています。ささみを使ったメニューがお得に「新生活応援フェア」と題した、新たなクーポンが登場しています。今回のクーポンでは、価格が高騰している鶏肉を使用したメニューをお得に食べられます。対象メニューと価格・値引額は以下の通り。・ささみかつ定食...790円→580円（210円引き）・ささみかつ定食＋トッピングポテサラ...8