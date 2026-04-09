KDDIと沖縄セルラーは9日、オンライン専用プラン「povo2.0」で、DMMポイントとデータ容量がセットのトッピングを発売した。価格は500円～。 トッピングは2種類ラインアップされており、それぞれDMMポイントとpovo2.0のデータ容量（データ追加）がセットになっている。トッピングの種類と価格は、「DMMポイント500pt＋データ追加0.3GB（24時間）」が500円、「DMMポイント5000pt＋デ