国土交通省岩国空港事務所によりますと、山口県の岩国錦帯橋空港では午前11時ごろからおよそ20分間、滑走路が閉鎖された影響で午前9時25分羽田発午前11時岩国着の便が広島空港に着陸しました。すでに閉鎖は解除されているということです。広島空港に着陸した便は現在、給油などを行っていて、午後1時20分ごろに岩国空港に到着する見込みだということです。山口放送の情報カメラでは、岩国基地の滑走路近くに米軍のFA18戦闘攻撃機が