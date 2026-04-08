とちぎテレビ 壬生町の公園で、およそ１万本のチューリップが色とりどりの花を咲かせ、見頃を迎えています。 壬生町にある「とちぎわんぱく公園」には、７６アールの広さの花壇におよそ２０種類のチューリップが植えられていて、その数、およそ１万本。天気に恵まれた８日、園内はまさに「春」の装い。今ちょうど見頃を迎えています。 公園の管理事務所によりますと、今年は去年より７日ほど、平年よ