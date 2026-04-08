男女共学になって3年目となった鹿児島市の鹿児島商業高校です。今年度は女子生徒86人、男子生徒161人の合わせて247人が入学しました。（鹿児島商業高校・堀之内尚郎校長）「常に前を向き考え挑戦し続けてください。本校は皆さんの挑戦や失敗を応援する学校です」式では、堀之内校長がお祝いの言葉を述べました。在校生が伝統の応援歌「錦江湾頭」を力いっぱい歌って新入生を歓迎しました。（新入生） 「最初聞いたときびっく