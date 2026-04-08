神奈川県横浜市、JR関内駅の目の前に、街の未来を大きく塗り替える新ランドマーク「BASEGATE(ベースゲート)横浜関内」(以下、BASEGATE)が2026年3月19日に誕生した。旧横浜市庁舎の記憶を継承しながら、ライブビューイングアリーナ、商業施設、ホテル、オフィスなどが融合した大規模複合街区である。掲げるコンセプトは「MINATO-MACHI LIVE」。歴史と革新が交差し、人と人がつながり、新たな熱狂が生まれる場という意味が込められて