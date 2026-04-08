永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ！？』。その第1話が4月7日に放送され、永作さん演じる待山みなとの勤務先スーパーの名前に注目が集まっています。【写真】遺影で出演したこの人本作は子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ ロマンスあり！ おスシあり！ の完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を不慮の事故で亡くして以来、息子の