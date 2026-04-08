【モデルプレス＝2026/04/08】全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」（Zepp Shinjuku／3月27日開催）にて、立教大学・経済学部経済学科2年の中村匠吾（なかむら・しょうご）さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは表彰式後の中村さんに直撃し、受賞の心境や将来の夢への思いなどを聞いた。【写真】“日本一のイケメン大学生”準グラ、スーツ姿できめる◆中村