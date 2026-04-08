“日本一のイケメン大学生”準GP中村匠吾さん、コンテスト初挑戦で大変だったこと明かす 憧れの芸能人はBTS・V【ミスターオブミスター2026】

“日本一のイケメン大学生”準GP中村匠吾さん、コンテスト初挑戦で大変だったこと明かす 憧れの芸能人はBTS・V【ミスターオブミスター2026】