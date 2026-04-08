“日本一のイケメン大学生”準GP中村匠吾さん、コンテスト初挑戦で大変だったこと明かす 憧れの芸能人はBTS・V【ミスターオブミスター2026】
【モデルプレス＝2026/04/08】全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」（Zepp Shinjuku／3月27日開催）にて、立教大学・経済学部経済学科2年の中村匠吾（なかむら・しょうご）さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは表彰式後の中村さんに直撃し、受賞の心境や将来の夢への思いなどを聞いた。
【写真】“日本一のイケメン大学生”準グラ、スーツ姿できめる
― 受賞の感想をお聞かせください。
このステージに立てたこと自体がとても大きな経験でしたが、準グランプリという賞をいただけて本当にうれしいです。ありがとうございます。
― コンテストに出場したきっかけは？
大学生活で何か1つ大きなことを成し遂げたいと思っていました。その中でも他の大学生とは少し違う経験をしたいと思い、コンテストに挑戦しました。
― ミスコン以外にオーディションやコンテスト経験はありますか？
今回が初めての挑戦でした。
― 新たな挑戦だったと思いますが、不安はありましたか？
最初は撮影やイベントでとても緊張していたのですが、活動をしていくにつれて緊張はなくなってきたかなと思います。
― コンテスト期間中大変だったことはありますか？
Instagramの投稿と配信が大変でした。コンテストに出場するまでほとんどやったことがなかったので…。時間はほとんどコンテストにつぎ込んでいました。ファンの方々や大学の仲間、家族、友人からの応援があったからこそ、ここまでこられたと思っています。
― SNSの投稿で参考にしていた方はいらっしゃいますか？
BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）さんが憧れなので、投稿を見て服装を意識して、ロールモデルにさせてもらっていました。僕もファッションセンスや着こなし方を身につけられたらいいなと思います。
― コンテスト期間中に美容で意識したことや、スタイルキープのために頑張ったことがあれば教えてください。
保湿です。人前に立つことが多くなったので、よりスキンケアに力を入れていました。あとは美容室に定期的に通ったり、身だしなみを整えるよう意識していました。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
自分は何にもないところから活動を始めましたが、コンテストに出場し準グランプリをいただけたので、何もなくても全力で頑張れば絶対に自分のためになると思います。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自分に自信を持つことです。コンテストを通して、とても痛感しました。「自分にはできる」と信じてあげないと前に進めないと思うので、自分自身を信じてあげることが大切だと思います。
― 最後に、今後の進路について教えていただきたいです。
もうすぐ就活なのですが、正直まだちゃんとは決められていないです。商社に興味があるので、大企業さんに内定をいただけたらいいなと思っています！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
大学・学部・学年：立教大学 経済学部経済学科 2年（※26年3月インタビュー時点）
出身地：日本
趣味：スポーツ
特技：アメフト
将来の夢：アナウンサー
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能な、日本一のミスターキャンパスを決める全国大会。今年度は青山学院大学・総合文化政策学部 総合文化政策学科2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さんがグランプリを受賞。中村さんのほか、長崎大学・教育学部特別支援教育コース4年の上平恵太（かみひら・けいた）が準グランプリ、日本大学 法学部4年の水澤諒哉（みずさわ・りょうや）さんがモデルプレス賞を受賞した。
過去出身者には、副島和樹（俳優）、田淵累生（声優）、早瀬圭人（タレント、俳優）、草地稜之（「円神-エンジン-」メンバー）、山崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔馬（「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」練習生）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。
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◆中村匠吾さん、コンテスト初挑戦で受賞
― 受賞の感想をお聞かせください。
このステージに立てたこと自体がとても大きな経験でしたが、準グランプリという賞をいただけて本当にうれしいです。ありがとうございます。
― コンテストに出場したきっかけは？
大学生活で何か1つ大きなことを成し遂げたいと思っていました。その中でも他の大学生とは少し違う経験をしたいと思い、コンテストに挑戦しました。
― ミスコン以外にオーディションやコンテスト経験はありますか？
今回が初めての挑戦でした。
― 新たな挑戦だったと思いますが、不安はありましたか？
最初は撮影やイベントでとても緊張していたのですが、活動をしていくにつれて緊張はなくなってきたかなと思います。
◆中村匠吾さん、BTS・Vが憧れ
― コンテスト期間中大変だったことはありますか？
Instagramの投稿と配信が大変でした。コンテストに出場するまでほとんどやったことがなかったので…。時間はほとんどコンテストにつぎ込んでいました。ファンの方々や大学の仲間、家族、友人からの応援があったからこそ、ここまでこられたと思っています。
― SNSの投稿で参考にしていた方はいらっしゃいますか？
BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）さんが憧れなので、投稿を見て服装を意識して、ロールモデルにさせてもらっていました。僕もファッションセンスや着こなし方を身につけられたらいいなと思います。
― コンテスト期間中に美容で意識したことや、スタイルキープのために頑張ったことがあれば教えてください。
保湿です。人前に立つことが多くなったので、よりスキンケアに力を入れていました。あとは美容室に定期的に通ったり、身だしなみを整えるよう意識していました。
◆中村匠吾さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
自分は何にもないところから活動を始めましたが、コンテストに出場し準グランプリをいただけたので、何もなくても全力で頑張れば絶対に自分のためになると思います。
◆中村匠吾さんの夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自分に自信を持つことです。コンテストを通して、とても痛感しました。「自分にはできる」と信じてあげないと前に進めないと思うので、自分自身を信じてあげることが大切だと思います。
― 最後に、今後の進路について教えていただきたいです。
もうすぐ就活なのですが、正直まだちゃんとは決められていないです。商社に興味があるので、大企業さんに内定をいただけたらいいなと思っています！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆中村匠吾（なかむら・しょうご）さんプロフィール
大学・学部・学年：立教大学 経済学部経済学科 2年（※26年3月インタビュー時点）
出身地：日本
趣味：スポーツ
特技：アメフト
将来の夢：アナウンサー
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」とは？
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能な、日本一のミスターキャンパスを決める全国大会。今年度は青山学院大学・総合文化政策学部 総合文化政策学科2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さんがグランプリを受賞。中村さんのほか、長崎大学・教育学部特別支援教育コース4年の上平恵太（かみひら・けいた）が準グランプリ、日本大学 法学部4年の水澤諒哉（みずさわ・りょうや）さんがモデルプレス賞を受賞した。
過去出身者には、副島和樹（俳優）、田淵累生（声優）、早瀬圭人（タレント、俳優）、草地稜之（「円神-エンジン-」メンバー）、山崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔馬（「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」練習生）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。
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