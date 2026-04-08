8日、今月27日に始まる NPT＝核拡散防止条約再検討会議 を前に、広島市の松井一実市長と長崎市の鈴木史朗市長が、東京都内のアメリカ大使館を訪れ、核軍縮の進展を求めました。 2人の市長は、グラス駐日アメリカ大使に対し、トランプ大統領宛ての要請文を提出しました。 世界的に核兵器への依存が強まっている現状を指摘し、今回の再検討会議が「NPT体制を堅持できるかどうかを決定づける歴史的な局面になる」と訴えています。