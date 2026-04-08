今回はダイソー姉妹店スタンダードプロダクツで今話題になっている“あのコラボ”から、優秀なショッピングバッグをご紹介します！これからの季節に安心して使える、嬉しい仕様。折りたたみタイプでバンドも付いているので、持ち運びやすいですよ。なんといってもデザインが大優勝♡大人気なので見つけたらラッキーかも…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ショッピングバッグ（ミッキーマウス）価格：￥550（税込）