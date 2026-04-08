牛丼チェーン「すき家」などおなじみの外食業を手掛けてきたゼンショーホールディングスの創業者・小川賢太郎会長が、4月6日、亡くなった。享年77。82年に株式会社ゼンショーを設立した小川氏。「はま寿司」や「ゼッテリア」などのチェーン店も運営するに至り、24年度には売上高1兆1366億円を打ち立てた。国内外食企業として初の1兆円超えを成し遂げた氏の敏腕は、飲食業界にとどまらず、広く賞賛を集めた。小川氏は、メディアの取