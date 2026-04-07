パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するポルトガル代表MFヴィティーニャが、昨シーズンのリヴァプール戦を振り返りつつ、今回の対戦に向けて意気込みを示した。7日、フランスメディア「ル・パリジャン」が同選手のコメントを伝えている。昨シーズンのCL王者のPSGは、ラウンド16を勝ち抜き、準々決勝進出が決定。そして準々決勝では、昨シーズンもCLで死闘を繰り広げたリヴァプールと対戦する。本拠地『パルク・デ・フランス