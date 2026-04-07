去年過去最多の目撃件数となったクマ。今年も目撃が相次いでいます。 【写真を見る】恒例の「人間将棋」を前にクマとの盤外戦！地上からも上空からもクマ捜索イベントを安全に行うために（山形・天童市） こうした中、天童市では今週末、恒例の人間将棋が行われるのを前に、関係者が会場周辺を巡回しクマやその痕跡がないかを確認しました。 藤井響樹アナウンサー「いよいよあと４日に迫った人間将棋。将棋というと４