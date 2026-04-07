ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が6日（日本時間7日）のドジャース戦前に会見に臨み、左手親指の骨折で戦列を離れているアレハンドロ・カーク捕手（27）がこの日、手術を受けることを明かした上で、復帰の見通しについて話した。同捕手は3日（日本時間4日）のホワイトソックス戦で相手打者のファウルチップを受けて途中交代。骨折していることが判明し、戦列を離れることになった。指揮官は「数週間はかかるだ