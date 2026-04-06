「春の全国交通安全運動」で重点として掲げられているのが、通学路における児童の安全確保です。去年1年間に、長野県内で起きた子どもが怪我、もしくは亡くなった事故の件数をみてみると、いまの時期から夏にかけて増加傾向です。5月以降は、新生活が始まってから道に慣れてきて、注意力が散漫になることが一つの要因だといわれています。事故に遭わないために…。県警によりますと、去年、歩行中の子どもが事故にあった場所で、最