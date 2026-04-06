Photo by Kazushi Hamano2026年4月4日・5日、MUFG STADIUM（国立競技場）にて＜docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK＞ツアーが開催され、2日間で約12万人を動員した。日本の音楽シーンを牽引するトップランナーたちが集結し、この日限りの圧巻のパフォーマンスで会場を訪れたファンを魅了した。◆ライブ写真初日の幕開けを飾ったのはUVERworld。1曲目「Touch off」から会場のボルテージを一気に引き