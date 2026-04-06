記事ポイントNissy(西島隆弘)がイメージモデルを務める新ブランド「HAIDEY」が2026年4月6日に発売通常レンズ6色と乱視用「HAIDEY TORIC」3色を同時展開する1DAYレンズ2箱同時購入でポストカード1枚をプレゼントする発売記念キャンペーン スウィートは、Nissy(西島隆弘)をイメージモデルに起用した新コンタクトレンズブランド「HAIDEY」を2026年4月6日に発売します。通常レンズと乱視用レンズ「HAIDEY TORIC」の2ラインを同時