通常＆乱視用2ライン同時発売！Nissy(西島隆弘)新イメージモデル「HAIDEY」

記事ポイント Nissy(西島隆弘)がイメージモデルを務める新ブランド「HAIDEY」が2026年4月6日に発売通常レンズ6色と乱視用「HAIDEY TORIC」3色を同時展開する1DAYレンズ2箱同時購入でポストカード1枚をプレゼントする発売記念キャンペーン Nissy(西島隆弘)がイメージモデルを務める新ブランド「HAIDEY」が2026年4月6日に発売通常レンズ6色と乱視用「HAIDEY TORIC」3色を同時展開する1DAYレンズ2箱同時購入でポストカード1枚をプレゼントする発売記念キャンペーン

スウィートは、Nissy(西島隆弘)をイメージモデルに起用した新コンタクトレンズブランド「HAIDEY」を2026年4月6日に発売します。

通常レンズと乱視用レンズ「HAIDEY TORIC」の2ラインを同時にそろえ、自然に印象を整える新しい選択肢を打ち出している点が魅力です。

Nissy(西島隆弘)新イメージモデル「HAIDEY」

商品名：HAIDEY発売日：2026年4月6日(月)ライン：通常レンズ、HAIDEY TORIC価格：各2,100円＋税内容量：1箱10枚入り装用期間：1DAY

「HAIDEY」は「Have Ideal Eyes」をコンセプトに掲げる新ブランドです。

瞳そのものを強く主張するのではなく、その人自身の魅力を過不足なく伝える“印象補正レンズ”という考え方を提案しています。

色・光・バランスの設計によって、やりすぎ感を抑えながら自然に印象を整えられる点が特徴となっています。

通常レンズと乱視用レンズの2ライン展開

通常レンズ「HAIDEY」は、瞳の色や光、バランスを整えながら本来の魅力を自然に引き出すスタンダードラインです。

カラーは全6色で、BCは8.5-8.6mm、DIAは14.1-14.2mm、GDIAは13.2-13.4-13.6mm、含水率は58.0％です。

ブランドロゴと商品イメージからも、ナチュラルで洗練された世界観が伝わります。

乱視用の「HAIDEY TORIC」は、視力補正とデザイン性を両立しながら、通常レンズと同じく自然な印象変化を目指した設計です。

カラーは全3色で、BCは8.7mm、DIAは14.5mm、GDIAは13.4-13.6mm、乱視度数は-0.75Dと-1.25D、乱視軸は180°となっています。

通常レンズと乱視用レンズを同時に展開することで、より幅広いニーズに応えるラインアップになっています。

発売記念キャンペーンも実施

オンラインでは「カラコンプラス楽天市場店」で、2026年4月3日(金)12:00から4月5日(日)まで予約販売を実施しました。

2026年4月6日(月)から発売記念キャンペーンが始まり、対象商品を2箱同時購入するとポストカード1枚がプレゼントされます。

あわせて、オリジナルミラーが当たる抽選券も1枚進呈されます。

Nissy(西島隆弘)のビジュアルが、新ブランドの洗練された印象をより強く打ち出しています。

オフラインでは、2026年4月6日(月)の発売にあわせてMEGAドン・キホーテ渋谷本店とドン・キホーテ梅田本店で限定キャンペーンを展開しています。

商品ビジュアルからも、ブランド全体の統一感と上質な雰囲気が感じられます。

Nissy起用で際立つブランドの世界観

Nissy(西島隆弘)をイメージモデルに迎えたことで、「HAIDEY」が目指す自然体の美しさがよりわかりやすく表現されています。

強調しすぎずに印象を整えるブランドの考え方と、Nissy(西島隆弘)のやわらかな存在感が重なっています。

人物ビジュアルを通して、通常レンズと乱視用レンズの2ラインを展開する新ブランドの魅力が印象的に伝わります。

新ブランドならではのコンセプトと商品設計がそろい、自然な変化を求める人に向いたレンズになっています。

通常レンズと乱視用レンズを同時に選べることで、自分の瞳に合った取り入れ方がしやすくなっています。

Nissy(西島隆弘)の起用によって、ブランドの世界観がよりクリアに伝わる点も魅力です。

HAIDEYの紹介でした。

よくある質問

Q. HAIDEYはいつ発売されていますか？

A. HAIDEYとHAIDEY TORICは2026年4月6日(月)から発売されています。

Q. HAIDEYにはどんなラインがありますか？

A. 通常レンズ「HAIDEY」と乱視用レンズ「HAIDEY TORIC」の2ラインがあります。

Q. 発売記念キャンペーンの内容は何ですか？

A. カラコンプラス楽天市場店では、対象商品を2箱同時購入するとポストカード1枚がプレゼントされ、オリジナルミラーが当たる抽選券1枚も進呈されます。

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