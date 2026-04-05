とちぎテレビ 宇都宮市で３日に開幕したスケートボードの国内大会が５日に決勝を迎え、多くの観客が見守るなか選手たちが華麗な技を披露しました。 「ワールドスケートジャパン第４回スケートボード日本ＯＰＥＮｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＭｕｒａｓａｋｉＳｐｏｒｔｓ」は、３月にオープンした「アークタウン宇都宮」で３日間の日程で開催されました。「日本選手権」と並ぶ