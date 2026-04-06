ジーユーは5月22日より、ポケモンとのコレクションを店舗およびオンラインストアで販売開始する。【画像】GU×ポケモン“夏コーデ”新作アイテム（一覧）今回のコレクションは、夏の海がテーマ。親子でマリンルックを楽しめるラインナップとなっている。メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせた夏にぴったりのTシャツや、裾に入った刺繍がア