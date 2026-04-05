【マクドナルド】で販売中の「春限定バーガー」を食べられるのも残りわずか。3月4日から約1か月販売されてきた限定バーガーも、いよいよ4月中旬で終売となります。販売期間が終了してしまうと、次にまた食べられるのは1年後。今年初登場の商品は、来年は食べられない可能性も……。そこで今回は、終売前に忘れずチェックしたい春限定バーガーを紹介します。 来年の春もまた会いましょう