＜ヤマハレディースオープン葛城最終日◇5日◇葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県）◇6510ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。単独首位を走っていた菅楓華が後半16番パー4でティショットのミスからトリプルボギーを喫し、トータル7アンダー・3位タイに後退している。【写真】無常…菅の2打目は斜面に阻まれた最終組は後半15番まで終了。トータル8アンダー・首位タイに荒木優奈と仲村果乃。1打差3位