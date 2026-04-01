主な地域震度1日午前10時6分ごろ、栃木県で震度5弱の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県南部で、震源の深さは48キロ、地震の規模はマグニチュード（M）5.0。気象庁は約1週間は同程度の揺れの地震に注意するよう呼びかけた。震度5弱を観測した栃木県真岡市や県警によると、被害の報告は入っていない。県が情報収集を進めている。JR東日本によると、東北新幹線は東京―新青森間の上下線で運転を見合わせたが、異常が