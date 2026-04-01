記事ポイントSHEINが世界21エリア・15,461人対象の衣類サーキュラリティ調査を発表日本の消費者が衣類リサイクルに求めるのは「利便性」と「特典」古着交換・寄付キャンペーン「#SHEIN Again」が2026年4月1日より原宿で開催 SHEINが、世界21エリア・15,461人を対象とした「2025年グローバル・サーキュラリティ調査」を発表しています。調査では、日本の消費者が衣類リサイクルに参加するための鍵として「利便性」と「特典」を