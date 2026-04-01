今月、日本各地で行われた「卒業式」。それにともなう文化として日本で定番なのは「卒アルの寄せ書き」「第2ボタン」などがあるが、実は海外にも“卒業式文化”が存在するという。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐが紹介した。☆☆☆☆【フィンランド】白い帽子を被る高校の卒業式で白い帽子をかぶるのが一般的だという。このときの帽子は、結婚式などにも着用し“人生の節目の特別アイテム”になるそう。【