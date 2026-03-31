「日本ハム−ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）本拠地開幕戦で先発した日本ハムの細野晴希投手（２４）が史上９１人目、通算１０３度目となる無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した。九回２死、あと一人で山口の打球は一、二塁間へ。一塁手・清宮幸太郎内野手が逆シングルでボールを捕球しようとしたが後逸し、球場が騒然となった。清宮幸は「しまった」と顔面蒼白となり、記録は失策。大型ビジョンに「Ｅ