「日本ハム−ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）

本拠地開幕戦で先発した日本ハムの細野晴希投手（２４）が史上９１人目、通算１０３度目となる無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した。

九回２死、あと一人で山口の打球は一、二塁間へ。一塁手・清宮幸太郎内野手が逆シングルでボールを捕球しようとしたが後逸し、球場が騒然となった。清宮幸は「しまった」と顔面蒼白となり、記録は失策。大型ビジョンに「Ｅ」ランプがともると、球場からどよめきが起こった。

次打者の藤原に打たれたら…。嫌な予感もよぎったが、１５０キロ直球で見逃し三振。ベンチからはレイエスら仲間が飛び出し、細野を中心にお祭り騒ぎ。清宮幸も頭を抱えて安堵（あんど）の笑みを浮かべた。

この日、清宮幸は２本塁打で細野を援護。４戦目で４号と本塁打を量産している。

試合後のヒーローインタビュー。清宮幸が第一声で「危うく最悪の景色になりそうで…。本当に…本当に、良かったです」と声を絞り出すと、ファンは爆笑。「細野が本当にいいピッチングをしてくれた」と語り、締めでは「特守します！」と再び笑いを誘った。

新庄監督も「あれはわざとじゃないの？」と笑いながら、記録が表示されるまでの間について「Ｅ点いてくれ！」と願っていた心境を明かした。一方で「まあ今日２本打ったしね。守っている方もたまらんのですよ、これ、本当に」と、野手の心情も代弁した。