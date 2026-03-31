【台北共同】台湾政府は31日、半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の熊本工場で回路線幅3ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の先端半導体を生産することを許可したと発表した。2028年に量産を開始する。