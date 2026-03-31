ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の主将FWエディン・ジェコが欧州プレーオフ決勝・イタリア代表戦の前日会見に出席した。イタリアの選手たちがウェールズ代表との対戦を回避できたことに喜んだとされている映像について、「現代のSNS時代には賢さが必要だ。何事も別の文脈で受け取られる可能性がある」と述べて意に介さないことを強調した。『ガゼッタ・デロ・スポルト』や『ラ・レプッブリカ』などのイタリア紙が伝えている。発