3月31日までアメリカ一般調達局の公式サイトで2026年3月31日まで、かつてあったアメリカの航空機メーカー、マクドネル・ダグラスの飛行機「C-9B」が競売にかけられています。27日17時時点の価格は、5000ドル（約80万円）です。【写真】えっ…これが「80万円で売られている”伝説の旅客機ベースの輸送機”」全貌＆機内ですC-9Bはマクドネル・ダグラスの双発ジェット旅客機「DC-9」のアメリカ海軍・海兵隊向けの軍用輸送タイプに