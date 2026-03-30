3月31日まで

アメリカ一般調達局の公式サイトで2026年3月31日まで、かつてあったアメリカの航空機メーカー、マクドネル・ダグラスの飛行機「C-9B」が競売にかけられています。27日17時時点の価格は、5000ドル（約80万円）です。

【写真】えっ…これが「80万円で売られている”伝説の旅客機ベースの輸送機”」全貌＆機内です

C-9Bはマクドネル・ダグラスの双発ジェット旅客機「DC-9」のアメリカ海軍・海兵隊向けの軍用輸送タイプにあたり、「スカイトレイン II」とも呼ばれます。ベースとなるDC-9は1000機近くが製造され、同社のベストセラー機に。国内ではTDA（東亜国内航空。そののち日本エアシステムとなり、現在はJALの一部に）が運用していたことでも知られています。

今回競売にかけられているのは製造番号「159113」にあたる機体で、約20年間ほど、地上訓練機および静態展示機として使用されていたとのこと。なおこの機はテキサス州フォートワースに安置されており、主要部品はすべて取り外され、広範囲にわたって部品が取り出されている状態となります。競売の終了は3月31日の午前10時までです。