日本でもOPPOスマホのファイル共有機能「Quick Share」が「AirDrop」に対応！まずはFind X9で利用可能OPPO Mobile Telecommunicationsの日本法人であるオウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は24日、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「OPPO Find X9」のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「OPPO Find X9（型番：CPH2797）」に対してネットワーク経由