日本の春を象徴する植物といえば「桜」ですが、30年以上にわたり研究・保全に人生を捧げる人がいます。“桜博士”こと森林総合研究所の勝木俊雄さんに、桜に関するアレコレを聞きました。☆☆☆☆●桜は「バラ」の仲間サクラ類はサクラ属に分類される種の総称で、さらにバラ科にまとめられるため、近縁の仲間とも言えるのだとか。●実には毒がある？桜の種類によっては、未熟の果実には青酸カリ系の毒を持つものもあるとか。